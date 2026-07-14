Нижегородские врачи удалили пациенту «камень дачника»

Врачи извлекли «камень дачника» из желчного пузыря нижегородца. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Он пояснил, что второй месяц лета считается самым опасным для этого органа: работая на грядках, садоводы неделями принимают обезболивающие вместо обращения к врачу. В больницу они нередко попадают уже в экстренном порядке — на карете скорой помощи.