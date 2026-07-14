Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские врачи удалили пациенту «камень дачника»

Июль считается самым опасным месяцем для желчного пузыря.

Источник: Живем в Нижнем

Врачи извлекли «камень дачника» из желчного пузыря нижегородца. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Он пояснил, что второй месяц лета считается самым опасным для этого органа: работая на грядках, садоводы неделями принимают обезболивающие вместо обращения к врачу. В больницу они нередко попадают уже в экстренном порядке — на карете скорой помощи.

По словам хирурга Андрея Мингалева, на образование камней также влияют кишечные инфекции и обезвоживание. Усугубляет ситуацию так называемый «эффект шашлыков»: из-за жирного мяса и алкоголя — частых спутников дачного отдыха — желчный пузырь начинает активно сокращаться.

Ранее мы писали, что лор предостерег нижегородцев от покупки слуховых аппаратов с маркетплейсов.