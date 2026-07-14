Нижегородские врачи удалили пациенту «камень дачника»

Врачи извлекли «камень дачника» из желчного пузыря нижегородца. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Он пояснил, что второй месяц лета считается самым опасным для этого органа: работая на грядках, садоводы неделями принимают обезболивающие вместо обращения к врачу. В больницу они нередко попадают уже в экстренном порядке — на карете скорой помощи.
По словам хирурга Андрея Мингалева, на образование камней также влияют кишечные инфекции и обезвоживание. Усугубляет ситуацию так называемый «эффект шашлыков»: из-за жирного мяса и алкоголя — частых спутников дачного отдыха — желчный пузырь начинает активно сокращаться.
Ранее мы писали, что лор предостерег нижегородцев от покупки слуховых аппаратов с маркетплейсов.