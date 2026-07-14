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Депутаты Воронежской облдумы с начала восьмого созыва приняли 160 законов

За первые осеннюю и весеннюю сессии восьмого созыва Воронежская облдума приняла 160 законов, рассказал на пресс-конференции спикер законодательного собрания Юрий Матузов.

Источник: "Российская газета"

За первые осеннюю и весеннюю сессии восьмого созыва Воронежская облдума приняла 160 законов, рассказал на пресс-конференции спикер законодательного собрания Юрий Матузов.

Председатель облдумы отметил выросшую активность депутатов: из общего числа законопроектов 62 разработали непосредственно парламентарии. Больше — 97 инициатив — внес только губернатор Александр Гусев. Три законопроекта предложил прокурор региона, два — областное объединение профсоюзов, по одному — облизбирком, Общественная и Контроль-счетная палаты области, региональный молодежный парламент и гордума Воронежа.

Большая часть принятых законов касается развития региона и, в частности, его экономики — 54. Еще 40 направлены на социальную сферу: здравоохранение, образование, культуру и соцзащиту. По вопросам законодательства в различных отраслях было принято 18 законов, деятельности органов власти региона — 17, местных органов власти — 11. Еще десять инициатив касаются защиты прав человека и обеспечения правопорядка, восемь — государственного правового статуса Воронежской области как субъекта РФ, две — судебной системы, адвокатуры и нотариата.

— Основная задача была — как минимум не ухудшить положение в регионе. Много законопроектов было связано с поддержкой участников спецоперации и членов их семей. Есть специфичные моменты: приняты законы в поддержку хозяев собак-поводырей и заболевшим фенилкетонурией — таких людей в регионе немного, но они не должны оставаться без помощи, — рассказал Юрий Матузов.

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