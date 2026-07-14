Депутаты Воронежской облдумы с начала восьмого созыва приняли 160 законов

— Основная задача была — как минимум не ухудшить положение в регионе. Много законопроектов было связано с поддержкой участников спецоперации и членов их семей. Есть специфичные моменты: приняты законы в поддержку хозяев собак-поводырей и заболевшим фенилкетонурией — таких людей в регионе немного, но они не должны оставаться без помощи, — рассказал Юрий Матузов.