«Владимир Путин наградил семью Красноперовых из Тюмени медалью ордена “Родительская слава”. Александр Григорьевич и Олеся Геннадьевна поощрены за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Супруги в браке более двадцати лет, воспитывают четверых детей», — говорится в сообщении.