Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский перевозчик закрыл долг на 3 млн после прокурорской проверки

На текущий момент ситуация с выплатами исправлена.

В Хабаровске предприятие водного транспорта перечислило в бюджет больше трёх миллионов рублей после проверки прокуратуры. Компания задолжала налоги, сборы и страховые взносы, сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Красноярова.

Нарушение обнаружила Хабаровская транспортная прокуратура, когда проверила, как организация исполняет обязательства перед бюджетом. Выяснилось, что положенные платежи долгое время не поступали, а сумма долга перевалила за три миллиона рублей.

После проверки руководителю предприятия потребовали устранить нарушение. Компания погасила задолженность полностью и перечислила деньги в бюджет.

На текущий момент ситуация с выплатами исправлена. Ответственного сотрудника работодатель привлёк к дисциплинарной ответственности.