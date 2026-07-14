Хабаровский перевозчик закрыл долг на 3 млн после прокурорской проверки

В Хабаровске предприятие водного транспорта перечислило в бюджет больше трёх миллионов рублей после проверки прокуратуры. Компания задолжала налоги, сборы и страховые взносы, сообщила hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Красноярова.
Нарушение обнаружила Хабаровская транспортная прокуратура, когда проверила, как организация исполняет обязательства перед бюджетом. Выяснилось, что положенные платежи долгое время не поступали, а сумма долга перевалила за три миллиона рублей.
После проверки руководителю предприятия потребовали устранить нарушение. Компания погасила задолженность полностью и перечислила деньги в бюджет.
На текущий момент ситуация с выплатами исправлена. Ответственного сотрудника работодатель привлёк к дисциплинарной ответственности.