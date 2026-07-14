Пермский медуниверситет предупредили о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования

Как сообщается на сайте ведомства, пермскому вузу указали на недопустимость нарушения обязательных требований, предложив принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. Иных подробностей Рособрнадзор не приводит.