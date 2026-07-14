В кампусе «Школа 21. Ставрополье» стартовал второй этап отбора для обучения

Второй «бассейн» — этап отбора участников основного обучения — начался в кампусе «Школа 21. Ставрополье», который действует в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
«Школа 21» — это школа цифровых технологий от Сбера, где любой желающий старше 18 лет может бесплатно обучиться ИТ-профессиям. Всего участниками отбора стали 248 человек. Более половины из них учатся или уже имеют образование, не связанное с информационными технологиями. В ближайшие две недели претенденты будут активно изучать основы языка программирования С, выполнять индивидуальные и групповые задания. Кроме того, учеников ждут разные активности и спортивные мероприятия.
«В августе планируем запустить вторую волну основного обучения. В нее войдут те, кто успешно завершил “бассейны” в июне и июле. Обучение в “Школе 21” уже проходят 106 человек — они поступили в марте. Подготовка кадров для цифровой трансформации — одна из целей нацпроекта “Экономика данных”, и открытие “Школы 21” стало для региона важным шагом в реализации этой задачи», — отметил первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.