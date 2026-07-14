В кампусе «Школа 21. Ставрополье» стартовал второй этап отбора для обучения

«Школа 21» — это школа цифровых технологий от Сбера, где любой желающий старше 18 лет может бесплатно обучиться ИТ-профессиям. Всего участниками отбора стали 248 человек. Более половины из них учатся или уже имеют образование, не связанное с информационными технологиями. В ближайшие две недели претенденты будут активно изучать основы языка программирования С, выполнять индивидуальные и групповые задания. Кроме того, учеников ждут разные активности и спортивные мероприятия.