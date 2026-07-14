Бронзовую скульптуру суслика-разметчика установили в Красноярске

В Красноярске у парка флоры и фауны «Роев ручей» установили новую бронзовую фигурку из серии скульптора Андрея Кошелева. Это уже 25-й суслик в городе. Нового персонажа зовут Арунас. Он изображен дорожным разметчиком, который красит пешеходную зебру. Место для скульптуры выбрали неслучайно: рядом с зоопарком находится тематический пешеходный переход, а внутри самого «Роева ручья» живут настоящие зебры. Этот суслик посвящен теме правил дорожного движения и дорогам. Он дорожник, разметчик — все, что связано с дорогой. Мне очень нравится, когда история сходится идеально: тут и зебра на дороге, и зебра в зоопарке, — рассказал автор проекта Андрей Кошелев. [caption id= «attachment_371333» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] На создание одной скульптуры уходит разное время. Некоторые фигурки, по словам Андрея Кошелева, удавалось сделать примерно за 10 дней, а над отдельными он работал до девяти месяцев. Сроки зависят от эскиза, технических решений, выбора места и организационных вопросов. По словам скульптора, всего в серии планируется 40 фигурок. После завершения городской серии автор планирует развивать сувенирное направление проекта. Напомним, что на дорогах Красноярска появилась необычная дорожная разметка.