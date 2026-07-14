В Калининградской области сократились очереди на автозаправках

Об этом губернатор Алексей Беспрозванных заявил 13 июля на оперативном совещании регионального правительства. По его словам, принятые меры уже позволили существенно сократить очереди на автозаправочных станциях, а топлива достаточно для обеспечения потребностей жителей региона.
Как доложил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов, в регионе работают 160 автозаправочных станций. До 3 июля розничную продажу топлива осуществляли сети «Лукойл», «Сургут» и ТЕБОИЛ, тогда как «Балтнефть» обеспечивала выполнение государственных и муниципальных контрактов. В результате основная нагрузка легла на две крупнейшие сети, что стало одной из причин образования длинных очередей на АЗС.
С 4 июля при участии губернатора удалось возобновить розничную продажу бензина АИ-92 и дизельного топлива для физических лиц на автозаправках «Балтнефть». Одновременно были введены временные ограничения на отпуск топлива. На АЗС «Лукойл» и «Сургут» бензин отпускается по 30 литров, дизельное топливо — по 60 литров. На заправках «Балтнефть» лимит составляет 30 литров бензина АИ-92 и 100 литров дизельного топлива. Кроме того, на всех автозаправочных станциях действует запрет на отпуск топлива в любую тару.
Дополнительным фактором стабилизации стало направление компанией «Лукойл» дополнительных бензовозов в Калининградскую область по обращению регионального правительства. Это позволило ускорить доставку топлива на АЗС. По данным мониторинга, объём пикового потребления топлива уже снизился на 15−20 процентов, что свидетельствует о постепенном уменьшении ажиотажного спроса.
Губернатор отметил, что положительной динамики удалось добиться благодаря поддержке федерального центра и решениям Президента России о приоритетных дополнительных поставках топлива в регион. По словам Алексея Беспрозванных, график поставок пока формируется на краткосрочный период, поскольку ситуация может меняться, однако в настоящее время объёмов топлива достаточно для обеспечения жителей области, а вопрос остаётся на ежедневном контроле региональных властей.