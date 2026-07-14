В Калининградской области сократились очереди на автозаправках

С 4 июля при участии губернатора удалось возобновить розничную продажу бензина АИ-92 и дизельного топлива для физических лиц на автозаправках «Балтнефть». Одновременно были введены временные ограничения на отпуск топлива. На АЗС «Лукойл» и «Сургут» бензин отпускается по 30 литров, дизельное топливо — по 60 литров. На заправках «Балтнефть» лимит составляет 30 литров бензина АИ-92 и 100 литров дизельного топлива. Кроме того, на всех автозаправочных станциях действует запрет на отпуск топлива в любую тару.