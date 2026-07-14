В МИД России опровергли введение выездных виз

«Накануне отпускного сезона иноагентские дезинформационные ресурсы попытались вбросить в цифровое пространство неоднократно использованную фальшивку о “выездных визах”. Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015, 2020, 2022 годах», — отмечается в сообщении.