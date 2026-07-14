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Глава Красноярска Сергей Верещагин 15 июля проведет прямой эфир в соцсетях

Мэр Сергей Верещагин проведет онлайн-встречу с жителями Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

15 июля в 19:00 глава Красноярска Сергей Верещагин проведет первую онлайн-встречу с жителями города. Прямой эфир состоится на его странице в социальной сети «Вконтакте».

«Диалог с красноярцами в разных форматах был и останется важной для меня частью работы», — пишет мэр.

По словам Верещагина, трансляция продлится около часа. Он планирует ответить на вопросы, а также собрать жалобы и предложения от жителей краевого центра.

Оставить свои вопросы можно в комментариях под анонсирующим постом на страницах главы города в социальных сетях.

Ранее мы писали, что в Красноярске за 690 миллионов рублей отремонтируют треснувшую школу № 76.