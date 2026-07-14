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Львова-Белова предложила ввести налоговый вычет на покупку спортинвентаря

Львова-Белова предложила ввести налоговый вычет на покупку спортинвентаря.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила рассмотреть возможность введения в России налогового вычета на покупку спортинвентаря для родителей, чьи дети занимаются в спортивных школах.

Детский омбудсмен в своем докладе о деятельности за 2025 год по итогам анализа ситуации с соблюдением прав детей в РФ дала ряд рекомендаций федеральным и региональным органам власти, а также уполномоченным по правам ребенка в регионах.

«Правительству РФ: рассмотреть возможность введения налогового вычета для родителей, чьи дети занимаются в спортивных школах, на приобретение спортивной экипировки и инвентаря», — говорится в тексте доклада, с которым ознакомилось РИА Новости.

Кроме того, она попросила правительство рассмотреть возможность внесения в законодательство изменений, направленных на расширение программы грантовой поддержки несовершеннолетних спортсменов.