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Львова-Белова предложила нормативно закрепить понятие травли

Львова-Белова предложила нормативно закрепить в РФ понятие травли.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила нормативно закрепить в России понятие травли, говорится в докладе омбудсмена, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.

В своем докладе о деятельности за 2025 год детский омбудсмен по итогам анализа ситуации с соблюдением прав детей в РФ дала ряд рекомендаций федеральным и региональным органам власти, а также уполномоченным по правам ребенка в регионах.

«Правительству РФ: нормативно закрепить понятие травли, учитывающее всех возможных участников данного процесса», — говорится в тексте доклада, с которым ознакомилось РИА Новости.

Кроме того, Львова-Белова призвала разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по зафиксированным случаям травли в образовательных организациях.