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Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средства для похудения

В России пресекли незаконную реализацию средства для похудения «Ретатрутид».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пресечена незаконная реализация продукции «Ретатрутид», которая позиционируется как средство «для похудения» и «жиросжигания», сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор принял меры по пресечению незаконной реализации через маркетплейсы и интернет-магазины продукции Retatrutide (Ретатрутид), которая позиционируется как косметическое средство для ухода за кожей с назначением “для похудения” и “жиросжигатель”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что товар не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирована как косметическая или пищевая продукция.

«Ведомство инициировало процедуру признания деклараций о соответствии на данный товар недействительными… нахождение его в обороте создает угрозу для здоровья потребителей», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в целях предотвращения распространения небезопасного товара Роспотребнадзор направил официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) о необходимости принятия участниками рынка срочных мер по изъятию продукции из обращения.

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