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Львова-Белова предложила ввести детскую спорткарту для оплаты секций

Львова-Белова предложила ввести детскую спорткарту по аналогии с «Пушкинской».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила рассмотреть возможность введения в России детской спортивной карты по аналогии с «Пушкинской», но для оплаты спортивных секций.

Детский омбудсмен в своем докладе о деятельности за 2025 год по итогам анализа ситуации с соблюдением прав детей в РФ дала ряд рекомендаций федеральным и региональным органам власти, а также уполномоченным по правам ребенка в регионах.

«Правительству РФ: рассмотреть возможность создания и внедрения детской спортивной карты, предоставляющей возможность оплаты спортивных секций, доступа к спортивным объектам и участия в спортивных, туристических и культурно-оздоровительных мероприятиях для лиц младше 18 лет», — говорится в тексте доклада, с которым ознакомилось РИА Новости.

Львова-Белова отметила, что такую карту можно сделать по аналогии с «Пушкинской картой» и картой «Москвенок», чтобы дать детям возможность бесплатно посещать в том числе бассейны, ледовые катки, фитнес-клубы и стадионы.