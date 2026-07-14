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Идеально круглый «камень дачника» удалили пациенту в Нижнем Новгороде

Врачи предупреждают, что июль считается одним из самых опасных периодов для обострения желчнокаменной болезни.

Необычный идеально круглый желчный камень удалили пациенту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека».

По словам врача, июль является одним из самых опасных месяцев для людей с заболеваниями желчного пузыря. Причина заключается не столько в работе на дачных участках, сколько в том, что многие откладывают обращение за медицинской помощью ради сбора урожая и пытаются заглушить боль обезболивающими препаратами.

«Обезвоживание в жару сгущает желчь, она превращается в билиарный сладж, что критически ускоряет рост камней. Влияют и кишечные инфекции, которые легко проникают в желчевыводящую систему, вызывая острое воспаление», — отметил Андрей Мингалев. Дополнительным фактором риска врач назвал так называемый «эффект шашлыков», когда жирная пища и алкоголь провоцируют движение камней и закупорку желчных протоков.

Ранее сообщалось, что нижегородцам дали рекомендации перед отправкой детей в лагерь.