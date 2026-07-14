Идеально круглый «камень дачника» удалили пациенту в Нижнем Новгороде

По словам врача, июль является одним из самых опасных месяцев для людей с заболеваниями желчного пузыря. Причина заключается не столько в работе на дачных участках, сколько в том, что многие откладывают обращение за медицинской помощью ради сбора урожая и пытаются заглушить боль обезболивающими препаратами.