Идеально круглый «камень дачника» удалили пациенту в Нижнем Новгороде

Необычный идеально круглый желчный камень удалили пациенту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека».
По словам врача, июль является одним из самых опасных месяцев для людей с заболеваниями желчного пузыря. Причина заключается не столько в работе на дачных участках, сколько в том, что многие откладывают обращение за медицинской помощью ради сбора урожая и пытаются заглушить боль обезболивающими препаратами.
«Обезвоживание в жару сгущает желчь, она превращается в билиарный сладж, что критически ускоряет рост камней. Влияют и кишечные инфекции, которые легко проникают в желчевыводящую систему, вызывая острое воспаление», — отметил Андрей Мингалев. Дополнительным фактором риска врач назвал так называемый «эффект шашлыков», когда жирная пища и алкоголь провоцируют движение камней и закупорку желчных протоков.
Ранее сообщалось, что нижегородцам дали рекомендации перед отправкой детей в лагерь.