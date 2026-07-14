ДТП на трамвайных путях изменило маршруты электротранспорта в Волгограде

Утром 14 июля перевозчик сообщил о ДТП на трамвайных путях в Дзержинском районе Волгограда.
Маршруты движения электротранспорта пришлось изменить: на данный момент трамваи № 2 и № 26 перевозят пассажиров в границах остановок «Детский центр — ул. Хорошева», «Детский центр — ул. Радомская», «Школа № 36 — Завод “Ахтуба”».
Об изменении ситуации обещают сообщить незамедлительно.
Ранее стало известно, что подземный переход планируют построить от станции скоростного трамвая «Мамаев курган» под проспектом Ленина.