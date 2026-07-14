Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП на трамвайных путях изменило маршруты электротранспорта в Волгограде

На данный момент трамваи № 2 и № 26 перевозят пассажиров в границах остановок «Детский центр — ул. Хорошева», «Детский центр — ул. Радомская», «Школа № 36 — Завод “Ахтуба”».

Утром 14 июля перевозчик сообщил о ДТП на трамвайных путях в Дзержинском районе Волгограда.

Маршруты движения электротранспорта пришлось изменить: на данный момент трамваи № 2 и № 26 перевозят пассажиров в границах остановок «Детский центр — ул. Хорошева», «Детский центр — ул. Радомская», «Школа № 36 — Завод “Ахтуба”».

Об изменении ситуации обещают сообщить незамедлительно.

Ранее стало известно, что подземный переход планируют построить от станции скоростного трамвая «Мамаев курган» под проспектом Ленина.