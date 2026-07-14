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Чертова скала унесла жизнь мужчины на Сахалине

Трагедия произошла 14 июля в 44 км от Курильска — мужчина упал с Чертовой скалы. От полученных травм он скончался на месте. Следователи провели осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, назначены экспертизы. Причины и обстоятельства выясняются.

Трагедия произошла 14 июля в 44 км от Курильска — мужчина упал с Чертовой скалы. От полученных травм он скончался на месте. Следователи провели осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, назначены экспертизы. Причины и обстоятельства выясняются.