На Дону прокуратура добилась погашения долга по госконтрактам

Миллеровская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения федерального законодательства и выявила нарушения в сфере расчетов по государственным контрактам. Трем предпринимателя задолжали подрядчикам свыше 500 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.