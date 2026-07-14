«По банковским картам не обслуживаем» — суд обязал ачинского перевозчика принимать безналичную оплату

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Ачинска пожаловались в Роспотребнадзор на перевозчика ООО «ГРАД»: в его автобусах кондукторы требовали оплачивать проезд наличными и отказывались принимать банковские карты.
В ведомстве установили, что годовая выручка компании превышает 20 млн рублей. При таком доходе закон обязывает перевозчика обеспечить пассажирам безналичную оплату. Компании объявили предостережения, после чего она сообщила об устранении нарушений.
Однако проверка показала обратное. Когда сотрудник Роспотребнадзора попытался расплатиться картой в автобусе маршрута № 2, кондуктор указал на объявление в салоне: «По банковским картам не обслуживаем!».
Роспотребнадзор обратился в суд с иском в защиту пассажиров. Суд обязал ООО «ГРАД» принимать безналичную оплату на городских маршрутах № 1, 2, 5, 6, 6ц, 7, 8 и 9. Решение вступило в законную силу.