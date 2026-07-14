В городе Цивильске в Чувашии состоится ежегодная Тихвинская ярмарка

Ежегодная Тихвинская ярмарка прошла с 2 по 5 июля в городе Цивильске Чувашской Республики. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Цивильского муниципального округа.
В ходе торжественного открытия гостям покажут представление «Живая нить традиций народов». 3 июля будут организованы национальные подворья и гастрофестиваль «Пÿремеч». В вечернюю программу включены огненное шоу «Пламя традиций» и выступления звезд чувашской эстрады. Также состоятся фестивали «На перекрестке национальных культур» и «Тымар: Единство корней».
Кроме того, гостям будут доступны спортивные площадки. Помимо самбо, карате, футбола, волейбола, бокса и смешанных боевых искусств любителей активного образа жизни ждут состязания по национальной чувашской борьбе керешу и мотокросс. Для семейного отдыха будут организованы национальные игры, аттракционы, мастер-классы, угощения, а также ждут яркие фото и теплое общение. На ярмарке можно будет пройти профилактический медосмотр в рамках проекта «Шаг к здоровью».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.