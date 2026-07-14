В городе Цивильске в Чувашии состоится ежегодная Тихвинская ярмарка

Кроме того, гостям будут доступны спортивные площадки. Помимо самбо, карате, футбола, волейбола, бокса и смешанных боевых искусств любителей активного образа жизни ждут состязания по национальной чувашской борьбе керешу и мотокросс. Для семейного отдыха будут организованы национальные игры, аттракционы, мастер-классы, угощения, а также ждут яркие фото и теплое общение. На ярмарке можно будет пройти профилактический медосмотр в рамках проекта «Шаг к здоровью».