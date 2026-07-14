Работодатели предлагают нижегородцам в среднем 78 тысяч рублей

Среди массовых профессий рекордсменами по росту зарплат стали машинисты. Работодатели стали предлагать им на 125% больше, чем полгода назад — не 80, а 180 тыс. руб. Следом идут разнорабочие (плюс 52%, до 107 тыс. руб.), монтажники (плюс 27%, до 152 тыс. руб.), прорабы и мастера строительно-монтажных работ (плюс 25%, до 150 тыс. руб.), а также слесари и сантехники (плюс 23%, до 98 тыс. руб.).