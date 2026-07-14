Работодатели предлагают нижегородцам в среднем 78 тысяч рублей

За полгода в Нижегородской области выросли зарплаты, которые предлагают соискателям. Если в январе работодатели в среднем обещали претендентам на должность 72 тысячи рублей, то к июню эта цифра выросла почти до 78 тысяч рублей. Прибавка составила около 8%, подсчитали аналитики hh.ru.
Самый значительный рост зарплат зафиксировали в сфере сельского хозяйства. Предлагаемое денежное вознаграждение в этом году увеличилось на треть — с 82 до 110 тысяч рублей.
Для тех, кто специализируется на добыче сырья, предлагаемые зарплаты выросли на 24% — до 97 тыс. рублей, для представителей автомобильного бизнеса — на 10,7%, до 115 тыс. рублей.
Также в пятерку отраслей с самыми быстрыми темпами роста доходов вошли продажи и обслуживание клиентов (плюс 10%, до 77 тыс. руб.) и сфера красоты и фитнеса (плюс 7,5%, до 80,5 тыс. руб.).
Среди массовых профессий рекордсменами по росту зарплат стали машинисты. Работодатели стали предлагать им на 125% больше, чем полгода назад — не 80, а 180 тыс. руб. Следом идут разнорабочие (плюс 52%, до 107 тыс. руб.), монтажники (плюс 27%, до 152 тыс. руб.), прорабы и мастера строительно-монтажных работ (плюс 25%, до 150 тыс. руб.), а также слесари и сантехники (плюс 23%, до 98 тыс. руб.).
Напомним, в Нижегородской области ежемесячные выплаты из средств материнского капитала получают 4 тыс. семей.