Семейный квест. Участник игры прошли маршрут по традициям страны

В семейном квесте приняли участие семь команд со взрослыми и детьми в составе. Им предложили пройти 12 тематических станций, каждая из которых по-своему раскрывала традиции народов России. Чтобы справиться с заданиями, надо было проявить взаимовыручку: взрослые и дети работали сообща и вместе решали увлекательные задачи.