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Семейный квест. Участник игры прошли маршрут по традициям страны

Итоги подвели в семи индивидуальных номинациях.

На площадке ДК «Энергетик» провели корпоративный семейный квест «Семье единой, семье Прикамской», организованный силами сотрудников дворца культуры специально для сотрудников предприятия «Метафракс Кемикалс». Мероприятие было направлено на укрепление семейных ценностей и популяризацию культурного многообразия.

Всей семьёй.

В семейном квесте приняли участие семь команд со взрослыми и детьми в составе. Им предложили пройти 12 тематических станций, каждая из которых по-своему раскрывала традиции народов России. Чтобы справиться с заданиями, надо было проявить взаимовыручку: взрослые и дети работали сообща и вместе решали увлекательные задачи.

По задумке организаторов квеста надо было освоить разные ремёсла — лепку, изготовление оберегов, освоить национальную роспись, показать мастерство приготовления посикунчиков, разобраться в удмуртском языке и разгадать головоломки. Команды дружно пели знакомые песни, танцевали, наряжали куклы в национальные костюмы.

Участники весело и интересно провели время. Проигравших не было, так как победителей назвали в семи номинациях — по числу игравших команд. Благодаря этому удалось отметить уникальные сильные стороны каждой семьи.

Всем по награде.

В номинации «Семейный оберег» первенство одержала команда Черепановых, а семья Корчагиных стала лучшей в изучении обычаев и традиции Башкортостана. В кулинарном мастерстве лучше всех себя проявила семье Шуткиных, в танцах блеснула артистизмом семья Сенниковых, в вокале — семья Токтаровых. Логическое мышление и скорость реакции помогли семье Мулюковых отличиться в «Домашнем турнире», лингвистические способности — семье Алёшиных на станции «В гостях у удмуртов».

Всем участникам вручили памятные призы. А финальным аккордом стал общий танцевальный флешмоб.

«Такие встречи показывают, что корпоративная культура — это, прежде всего, люди, их традиции и крепкие семейные связи. Подобные инициативы — пример успешной реализации социальной политики, ориентированной на семейные и народные ценности», — прокомментировали в пресс-службе компании.