В Прикамье из зоны подтопления эвакуированы 35 человек

За 11 и 12 июля с левого берега на лодке эвакуировали 9 человек, среди них был лежачий больной. С правого берега из подтопленных домов вывезли 26 жителей, включая двоих несовершеннолетних. В субботу также эвакуировали 8 женщин с маленькими детьми.