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В Прикамье из зоны подтопления эвакуированы 35 человек

Спасатели Краевой службы спасения и Лысьвенской городской службы работают круглосуточно.

Спасатели эвакуировали 35 человек из подтопленных домов в Кыну, сообщили сайту perm.aif.ru в администрации Лысьвенского округа.

За 11 и 12 июля с левого берега на лодке эвакуировали 9 человек, среди них был лежачий больной. С правого берега из подтопленных домов вывезли 26 жителей, включая двоих несовершеннолетних. В субботу также эвакуировали 8 женщин с маленькими детьми.

Администрация организовала лодочную переправу. Спасатели Краевой службы спасения и Лысьвенской городской службы работают круглосуточно, без графика — по необходимости.

Напомним, также в Кыну четвёртые сутки продолжаются поиски Олеси Косаревой, которую снесло мощным потоком воды. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.