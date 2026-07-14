Почему ИИ не терпит бюрократии и требует «казачьей» хватки

Сегодня все больше говорят о перспективах искусственного интеллекта (ИИ) в управленческих процессах. У нейросети есть свои «плюсы»: быстрота, объективность. Может быть, действительно, разработать «Госплан 2.0» и доверить ему экономику страны? Обсуждаем эту идею с научным руководителем банка «Центр-инвест», профессором Василием Высоковым.
— Василий Васильевич, как специалист вы готовы довериться компьютеру? Взяток не берет, зарплату не требует. Красота же?
Василий Высоков: Дискуссии о создании «Госплана 2.0» — централизованной системы управления экономикой на основе искусственного интеллекта — неизбежно возвращают нас к историческому опыту. Вспоминая Автоматизированную систему плановых расчетов, Главный вычислительный центр Госплана, систему оптимального функционирования экономики, мы часто забываем о главном: ни одна из этих систем в СССР не сократила численность чиновников и количество итераций. Инновации разбились о бюрократию.
— Почему же сегодня, обладая мощью ИИ, мы вновь рискуем наступить на те же грабли?
Василий Высоков: Потому что технология сама по себе не работает без культуры управления, которая требует децентрализации и формировании живых региональных центров компетенций, где инновации проверяются не в теории, а в жесткой практике бизнеса.
— В Ростовской области есть интересный опыт. Расскажите о нем.
Василий Высоков: Пока на федеральном уровне идут споры о контурах «умного» управления, на Юге России сложился уникальный прецедент. Банк «Центр-инвест», созданный в 1992 году первыми приватизированными предприятиями, прошел через все кризисы, используя модель социально ответственного банкинга. В 2025 году эта модель доказала свою жизнеспособность. Пока одни спекулировали рисками, банк вместе с клиентами рисками управлял. Результат говорит сам за себя: ставки по кредитам на пять процентов ниже рынка. Прирост налоговых платежей клиентов — 9,1 процента (против 1,9 у других банков). Просрочка — менее одного процента, что в разы ниже общероссийских показателей.
Однако ключевым стало другое: банк превратил этот успех в лабораторию по внедрению ИИ. Сегодня здесь действует корпоративная платформа, объединяющая данные, MLOps-подходы и более 30 специализированных агентов. Автоматизированы оценка кредитоспособности, управление ликвидностью, распознавание документов и даже разработка программного обеспечения.
— Вы эти знания бережете для себя или делитесь с коллегами?
Василий Высоков: Главная ошибка многих цифровых стратегий — попытка навязать «умные» технологии неподготовленным пользователям. Мы пошли другим путем. В 2026 году наши специалисты бесплатно провели серию интенсивов по ИИ для государственных и муниципальных служащих Ростовской области. Итог — сокращение времени подготовки управленческих документов с нескольких дней до считанных минут.
Но системным результатом стала разработка аналитической платформы «Дашборд “Развитие региона”, содержащий более 3 700 показателей по 89 субъектам РФ с 1993 года, дополненный встроенным ИИ-ассистентом для сценарного анализа. Он уже используется для актуализации стратегий социально-экономического развития. Совместно с вузами банк выстроил полноценную экосистему: от хакатонов до подготовки кадров по федеральным программам “Искусственный интеллект”. Более 10 тысяч человек уже вовлечены в эти процессы.
— Почему тогда региональный опыт оказался эффективнее федерального?
Василий Высоков: Ответ кроется в подходе, который банк подсмотрел в традициях казачьего самоуправления: «Дал поручение — научи, проконтролируй, сделай сам … и не забудь сказать спасибо за оказанное доверие». Искусственный интеллект требует именно такого отношения: вертикальная команда сверху должна подкрепляться инициативой снизу. Комиссии и рабочие группы эффективны только тогда, когда они опираются на реальную практику.
— И все-таки хочется, чтобы прогресс затронул все регионы…
Василий Высоков: Мы готовы включить своего представителя в состав госкомиссии по развитию ИИ. Это позволит перенести успешную региональную модель взаимодействия банка, власти и вузов на федеральный уровень. Можно использовать готовую ИИ-инфраструктуру и дашборды для мониторинга экономики субъектов. Никаких проблем: мы готовы тиражировать методики массового обучения госслужащих, доказавшие свою эффективность на практике.
Будущее государственного управления не в попытке создать «супер-Госплан», а в формировании сети живых региональных центров компетенций. И опыт Ростовской области — лучшее доказательство того, что путь к национальному успеху лежит через конкретные дела, а не через иллюзию всеобщего контроля.