Почему ИИ не терпит бюрократии и требует «казачьей» хватки

Василий Высоков: Пока на федеральном уровне идут споры о контурах «умного» управления, на Юге России сложился уникальный прецедент. Банк «Центр-инвест», созданный в 1992 году первыми приватизированными предприятиями, прошел через все кризисы, используя модель социально ответственного банкинга. В 2025 году эта модель доказала свою жизнеспособность. Пока одни спекулировали рисками, банк вместе с клиентами рисками управлял. Результат говорит сам за себя: ставки по кредитам на пять процентов ниже рынка. Прирост налоговых платежей клиентов — 9,1 процента (против 1,9 у других банков). Просрочка — менее одного процента, что в разы ниже общероссийских показателей.