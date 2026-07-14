«Почту России» обязали демонтировать запрещенные угольные котлы в Красноярске

По данным надзорного ведомства, в автотранспортном цехе, откуда корреспонденция отправляется в разные регионы страны, для отопления помещений использовали четыре угольных котлоагрегата с ручной подачей топлива. При работе котлов в атмосферу попадали бензпирен, диоксид азота, сажа, оксид углерода и другие загрязняющие вещества. Однако на предприятии не разработали план по снижению выбросов и не приняли обязательных мер в периоды НМУ.