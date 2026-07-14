«Почту России» обязали демонтировать запрещенные угольные котлы в Красноярске

В Красноярске суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал АО «Почта России» демонтировать угольные котлы, использование которых на территории города запрещено. Проверка показала, что предприятие нарушало экологические требования.
По данным надзорного ведомства, в автотранспортном цехе, откуда корреспонденция отправляется в разные регионы страны, для отопления помещений использовали четыре угольных котлоагрегата с ручной подачей топлива. При работе котлов в атмосферу попадали бензпирен, диоксид азота, сажа, оксид углерода и другие загрязняющие вещества. Однако на предприятии не разработали план по снижению выбросов и не приняли обязательных мер в периоды НМУ.
Прокуратура внесла представление, а также возбудила в отношении АО «Почта России» административные дела за несоблюдение экологических требований (ст. 8.1 КоАП РФ), неэффективную эксплуатацию газоочистных устройств (ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ) и нарушение региональных запретов (ст. 4.7 Закона Красноярского края об административных правонарушениях). Общая сумма штрафов превысила 100 тыс. рублей. Но, несмотря на это, предприятие не устранило нарушения.
В итоге прокуратура обратилась в суд, где АО «Почта России» запретили эксплуатацию неэкологичных котлоагрегатов и обязали предприятие демонтировать их. Сейчас исполнение решения суда находится на контроле ведомства.
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