На трассе в Ростовской области грузовик спровоцировал массовое ДТП

Предварительно, 58-летний водитель грузового автомобиля DAF не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине Hyundai. От удара по инерции столкнулись еще пять транспортных средств, в том числе мотоцикл. По информации ГАИ, в результате происшествия пострадали двое: 38-летняя мотоциклистка и 42-летняя пассажирка Hyundai — их доставили в центральную городскую больницу.