В РФ в 2026 году больше не будет длинных выходных

В 2027 году россиян ждут четыре сокращенных предпраздничных рабочих дня — 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. При этом 20 февраля (суббота) станет рабочей, а выходной перенесут на понедельник, 22 февраля, — таким образом получится три выходных дня подряд с 21 по 23 февраля. Всего в 2027 году при пятидневной рабочей неделе будет 118 выходных и нерабочих праздничных дней, пишет Ура.ру.