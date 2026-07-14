В Волгодонске при пожаре в частном доме погиб инвалид. ЧП произошло 14 июля в СНТ «Дон», сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
В доме также находилась 75-летняя женщина, она смогла выбраться. Огнем было охвачено 100 кв.м. На.
На место выезжали 18 специалистов и шесть машин. Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.
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