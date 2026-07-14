Калининградские таможенники нашли у гражданина Польши редких ящериц на 5,5 млн рублей

По данным таможни, 64-летний гражданин Польши следовал через пункт пропуска Мамоново-2 на личном автомобиле. Во время досмотра в салоне машины были обнаружены несколько спортивных сумок, в которых находились холщовые мешочки с живыми рептилиями. В каждом мешочке находилось по две-три ящерицы длиной от 15 до 20 сантиметров.