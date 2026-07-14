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Калининградские таможенники нашли у гражданина Польши редких ящериц на 5,5 млн рублей

Сопроводительных документов на животных у мужчины не оказалось.

Сотрудники Калининградской областной таможни пресекли попытку незаконного вывоза в Польшу 37 редких ящериц общей стоимостью более 5,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным таможни, 64-летний гражданин Польши следовал через пункт пропуска Мамоново-2 на личном автомобиле. Во время досмотра в салоне машины были обнаружены несколько спортивных сумок, в которых находились холщовые мешочки с живыми рептилиями. В каждом мешочке находилось по две-три ящерицы длиной от 15 до 20 сантиметров.

Сопроводительных документов на животных у мужчины не оказалось. По его словам, он перевозил рептилий по просьбе других лиц за денежное вознаграждение.

Проведенная экспертиза установила, что изъятые животные относятся к виду малый поясохвост. Этот вид находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда особо ценных диких животных»). Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Изъятые пресмыкающиеся временно размещены в специализированном помещении, где для них обеспечены необходимые условия содержания.