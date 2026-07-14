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На полигоне в Зернограде увеличили число техники для тушения

Ликвидацию возгорания на полигоне в Зернограде завершат до конца 14 июля.

Источник: Комсомольская правда

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила о ходе работ по ликвидации возгорания на полигоне в Зернограде. По итогам выезда на место заместителя министра были приняты дополнительные меры для ускорения работ.

На текущий момент задействованы бульдозер, экскаватор, два КамАЗа и поливальная машина. Прием ТКО на полигоне временно приостановлен на период проведения работ.

Также было принято решение увеличить количество техники. Дополнительно привлекаются погрузчик и самосвал для подвоза грунта. Организована закупка дополнительного инертного материала для пересыпки очагов.

Как сообщила Антонина Пшеничная, ликвидировать возгорание планируют до конца дня 14 июля.

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