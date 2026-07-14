Школьник из Калининграда завоевал золотую медаль Международной олимпиады по физике

Ученик лицея № 23 из Калининграда Артем Еремин побывал в Колумбии на Международной олимпиаде по физике — там он сумел занять первое место. Ранее наш земляк стал абсолютным победителем всероссийской олимпиады школьников 11 классов по физике за 2026 год. Об успехе юноши сообщает пресс-служба областного правительства.
В этом году Артем также занял первое место на Азиатской олимпиаде по физике в Южной Корее. В прошлом году он трижды становился победителем международных олимпиад.
Отметим, в Колумбии в состав сборной РФ вошли еще четыре человека из Москвы и Московской области. Все представители России завоевали золотые медали.
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