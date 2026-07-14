Российские школы могут отказать в приеме в 10 класс при нехватке мест

Напомним, в последнее время многие родители 9-классников жалуются, что детей не берут в 10−11 классы, обосновывая отсутствием мест в классах и тем, что детям будет сложно учиться и сдавать ЕГЭ. Таким образом детей фактически подталкивают поступать в техникумы и колледжи. При этом попасть туда тоже не всегда просто: на некоторые специальности конкурс достигает 15 человек на место.