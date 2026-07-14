Российские школы могут отказать в приеме в 10 класс при нехватке мест

Школа может отказать выпускнику 9 класса в приеме в 10 класс, если свободных мест нет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
В Минпросвещения пояснили, что школа также может проводить индивидуальный отбор в профильные классы или классы с углубленным изучением отдельных предметов. Если выпускник 9 класса не прошел такой отбор, ему должны предоставить место в классе универсального профиля. Это может быть та же школа или другая территориально доступная образовательная организация.
Родителям, которые не могут устроить ребенка в 10 класс, советуют обращаться в региональные или местные органы управления образованием. В министерстве добавили, что соблюдение прав несовершеннолетних на получение среднего общего образования находится на контроле Минпросвещения, Генпрокуратуры и Госдумы.
Напомним, в последнее время многие родители 9-классников жалуются, что детей не берут в 10−11 классы, обосновывая отсутствием мест в классах и тем, что детям будет сложно учиться и сдавать ЕГЭ. Таким образом детей фактически подталкивают поступать в техникумы и колледжи. При этом попасть туда тоже не всегда просто: на некоторые специальности конкурс достигает 15 человек на место.