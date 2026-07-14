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Корабли ВМС России и Китая совместно патрулируют акваторию АТР

Корабли России и Китая завершили совместные маневры и сразу приступили к новой задаче. Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ сообщила, что по итогам учения «Морское взаимодействие-2026» отряд боевых единиц двух стран вышел в Желтое море для совместного патрулирования акватории Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«После завершения церемонии закрытия учения часть кораблей вышла в Жёлтое море, где был сформирован совместный российско-китайский отряд, который приступил к патрулированию акватории Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметили в пресс-службе флота.

До этого в ходе учения экипажи отработали целый ряд боевых задач. Моряки выполнили стрельбы из артиллерийских установок и пулемётных комплексов, отражая условную атаку беспилотников и морских дронов. Кроме того, корабли тренировались в совместном маневрировании, решали противолодочные задачи, вели борьбу с надводными силами условного противника и проводили спасательные операции.

Российскую сторону на маневрах представляли гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». От Китая в учениях участвовали эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсилиху» и спасательное судно «Янчэнху».

Согласно официальным данным, первое совместное патрулирование надводных кораблей России и Китая в АТР прошло еще в 2021 году. С тех пор такие миссии проводятся ежегодно. В 2025 году к ним впервые присоединились подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

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