Корабли ВМС России и Китая совместно патрулируют акваторию АТР

«После завершения церемонии закрытия учения часть кораблей вышла в Жёлтое море, где был сформирован совместный российско-китайский отряд, который приступил к патрулированию акватории Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметили в пресс-службе флота.
До этого в ходе учения экипажи отработали целый ряд боевых задач. Моряки выполнили стрельбы из артиллерийских установок и пулемётных комплексов, отражая условную атаку беспилотников и морских дронов. Кроме того, корабли тренировались в совместном маневрировании, решали противолодочные задачи, вели борьбу с надводными силами условного противника и проводили спасательные операции.
Российскую сторону на маневрах представляли гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». От Китая в учениях участвовали эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсилиху» и спасательное судно «Янчэнху».
Согласно официальным данным, первое совместное патрулирование надводных кораблей России и Китая в АТР прошло еще в 2021 году. С тех пор такие миссии проводятся ежегодно. В 2025 году к ним впервые присоединились подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.