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Дачный сезон назвали самым опасным временем года для желчного пузыря

Причиной этого является психологический «синдром спасения урожая».

Июль является самым «горячим» и опасным сезоном для желчного пузыря. О причинах такого феномена рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов.

Главной проблемой, как оказалось, стал тяжелый труд на грядках, а «синдром спасения урожая». Из-за страха за урожай дачники неделями игнорируют боль и занимаются самолечением, а в больницу уже экстренно уезжают на скорой.

По словам хирурга Андрея Мингалева, обезвоживание в жару сгущает желчь, которая впоследствии превращается в билиарный сладж. Это и ускоряет рост камней. Также на организм влияют кишечные инфекции, которые легко проникают в желчевыводящую систему, вызывая острое воспаление.

Усугубляет ситуацию с образованием камней и «эффект шашлыков». Так, жирное мясо, острые соусы и алкоголь заставляют желчный пузырь мощно сокращаться. Из-за этого камни приходят в движение и наглухо закупоривают протоки.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, кому обычные грецкие орехи могут испортить здоровье.