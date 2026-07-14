В Красноярском краевом онкодиспансере освоили новый метод обезболивания

Новый метод борьбы с хронической болью у пациентов начали внедрять в Красноярском краевом онкодиспансере. Эта работа отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
В ходе мастер-класса от старшего научного сотрудника отдела хирургического лечения центральной нервной и костно-мышечной систем Московского научно-исследовательского онкологического института Ольги Кирсановой специалисты освоили установку спинальной порт-системы для точечной доставки обезболивающих препаратов непосредственно в спинномозговую жидкость. Новая технология позволяет в несколько раз снизить дозировку морфина, избегая при этом тяжелых побочных эффектов, и кардинально улучшает качество жизни пациентов с неоперабельными формами злокачественных новообразований.
Установка порт-системы занимает один день. Пациента госпитализируют утром и уже на следующий день выписывают домой. За это время персонал обучает пациента и его родственников правилам введения препарата, гигиене и уходу за системой. До конца 2026 года анестезиологи-реаниматологи планируют провести до 20 установок спинальных порт-систем.
«Дозировка препарата, доставленного через порт, в 100−300 раз ниже, чем при приеме таблеток, а эффект при этом более выражен. До настоящего момента мы владели этой технологией только в теории. Благодаря мастер-классу мы на практике увидели все нюансы, подводные камни, поговорили о подборе пациентов и разобрали оформление документации», — отметил врач — анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации краевого онкодиспансера Константин Шишкин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.