Свиней-нелегалов нашли в Волгоградской области

Сотрудники ветеринарии в Волгоградской области примут меры реагирования в отношении личного подсобного хозяйства в Николаевском районе, где были выявлены нелегальные свиньи. Животные не были промаркированы, не состояли на учете, что является нарушением законодательства о ветеринарии, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республики Калмыкия.