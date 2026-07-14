Намолотили уже 1,5 млн: Андрей Бочаров рассказал об успехах волгоградских аграриев

— Уборка в самом разгаре. Урожаи обнадеживают. На сегодня убрано 500 тысяч гектаров — 1,5 млн тонн зерна хлеборобы направили в закрома Родины. Всех с этим поздравляю — за две недели уборки, несмотря на сложные погодные условия, убрана уже треть озимых, — подчеркнул руководитель.