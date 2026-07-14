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Режим повышенной готовности ввели в Канавине из-за аварийного дома

Планируется отключить дом от электричества и газа, а также перекрыть остальные инженерные сети.

В Нижнем Новгороде в Канавинском районе власти приняли меры из‑за угрозы обрушения старинного здания. Согласно постановлению городской администрации, с 19 июня на территории дома № 45 по улице Долгополова действует режим повышенной готовности — это нужно, чтобы не допустить риска для жизни и здоровья людей.

Двухэтажное строение возвели ещё в 1917 году, и сейчас его состояние признали аварийным. Управляющей компании ООО «ГУД» поручили сформировать перечень жильцов, которым предстоит переехать, а также оперативно закрыть контур здания.

Кроме того, планируется отключить дом от электричества и газа, а также перекрыть остальные инженерные сети.

Ранее 68 жителей аварийного фонда получили новые квартиры в Шахунье.