Режим повышенной готовности ввели в Канавине из-за аварийного дома

В Нижнем Новгороде в Канавинском районе власти приняли меры из‑за угрозы обрушения старинного здания. Согласно постановлению городской администрации, с 19 июня на территории дома № 45 по улице Долгополова действует режим повышенной готовности — это нужно, чтобы не допустить риска для жизни и здоровья людей.