Режим повышенной готовности ввели в Канавине из-за аварийного дома

В Нижнем Новгороде в Канавинском районе власти приняли меры из‑за угрозы обрушения старинного здания. Согласно постановлению городской администрации, с 19 июня на территории дома № 45 по улице Долгополова действует режим повышенной готовности — это нужно, чтобы не допустить риска для жизни и здоровья людей.
Двухэтажное строение возвели ещё в 1917 году, и сейчас его состояние признали аварийным. Управляющей компании ООО «ГУД» поручили сформировать перечень жильцов, которым предстоит переехать, а также оперативно закрыть контур здания.
Кроме того, планируется отключить дом от электричества и газа, а также перекрыть остальные инженерные сети.
Ранее 68 жителей аварийного фонда получили новые квартиры в Шахунье.