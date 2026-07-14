Выездную ветеринарную акцию проведут в Амурске

Напомним, ранее хабаровский ветеринарный врач объяснял, что микрочип размером меньше крупинки риса вводится в область холки. Он не вызывает болезненных или аллергических реакций, не прощупывается — считать его можно только сканером или просветить на рентгеновском снимке. Обязательная регистрация собак необходима для обеспечения безопасности и благополучия четвероногого. Например, если животное потеряется, то чип позволит быстрее установить истинного владельца и вернуть животное домой.