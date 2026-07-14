Выездную ветеринарную акцию проведут в Амурске

Выездную акцию по чипированию питомцев проведут в Амурске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», обязанность регистрации домашних животных в регионе установлена Законом Хабаровского края. Согласно ему, обязательной регистрации подлежат все собаки, а другие домашние животные регистрируются по желанию владельца.
— 16 июля пройдет выездная акция, во время которой животному можно будет поставить микрочип, а также получить профессиональную консультацию ветеринара. Таким образом, владельцы животных смогут задать любые вопросы о здоровье, питании или поведении питомца, — рассказали в администрации Амурска.
Акция пройдет на двух площадках города: на набережной (парковка рядом с остановочным павильоном) с 15 до 16 часов и на парковке торгового центра по адресу проспект Строителей, 48 с 16 до 17 часов.
Напомним, ранее хабаровский ветеринарный врач объяснял, что микрочип размером меньше крупинки риса вводится в область холки. Он не вызывает болезненных или аллергических реакций, не прощупывается — считать его можно только сканером или просветить на рентгеновском снимке. Обязательная регистрация собак необходима для обеспечения безопасности и благополучия четвероногого. Например, если животное потеряется, то чип позволит быстрее установить истинного владельца и вернуть животное домой.