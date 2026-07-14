Тигрица Агафья из Хабаровского края обрела дом в Ленинградском зоопарке

В конце 2024 года в окрестностях села Троицкого отловили взрослую тигрицу с двумя детенышами — самцом и самкой. Причиной вынужденного отлова стала травма глаза у матери: она не могла охотиться и прокормить малышей, которым тогда было не больше 7 месяцев. После реабилитации тигрята разъехались: самец отправился в Казань, самка — в Москву. В июле 2026 года молодая самка ко кличке Агафья снова переехала и стала обитательницей Ленинградского зоопарка. Источник: управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и центр «Амурский тигр» gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/агафья-1.mp4