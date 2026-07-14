Прокуратура выявила хищение 200 млн рублей при строительстве ливневки в Воронеже

По данным портала госзакупок, стоимость работ не изменилась и составляет 1,38 млрд руб. Они выполнены на 197,7 млн руб., при этом оплачено 555,2 млн руб. Подрядчику выставлены неустойки и штрафы на 44,4 млн руб., но ни одна из претензий полностью не погашена. В конце 2025 года мэр Сергей Петрин сообщал, что из-за смещения сроков перечисления федерального транша в 400 млн руб. срок действия контракта на строительство этой ливневки продлен до конца 2026 года.