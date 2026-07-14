На берегу Кии в Хабаровском крае строят парк отдыха на 20 гектарах

В районе имени Лазо Хабаровского края создают новый речной парк для отдыха, рыбалки и занятий водными видами спорта. Проект реализует участник программы «Дальневосточный гектар» Константин Медведев. Об этом сообщает МАХ-канал «Хабаровский край».
Для создания туристической базы предприниматель получил участок площадью 20 гектаров на берегу реки Кия — одной из самых чистых рек региона. На территории находятся более 10 гектаров водной глади, береговая линия и три озера.
В будущем здесь планируют открыть глэмпинги, оборудованный пляж, палаточные городки, причалы, а также ресторан на воде. Сейчас на площадке формируют рельеф и закупают строительные материалы.
Парк уже начал принимать гостей. В 2026 году его площадка стала местом проведения фестиваля «САПФЕСТ ДВ», который собрал более 280 участников.
Полностью всесезонной база должна стать в течение ближайших двух лет.
Всего за время действия программы «Дальневосточный гектар» бесплатные земельные участки в Хабаровском крае получили почти 16 тысяч человек. Более 5 тысяч из них уже оформили землю в собственность или долгосрочную аренду.