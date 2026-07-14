Мэр Цзиси направляет теплое приглашение туристам со всего мира

В ходе выступления Се Чжицян отметил, что Цзиси — это «город с богатым гуманитарным наследием». Еще 7000 лет назад предки маньчжуров, племя сушэнь, обустраивали свой быт на берегах озера Синкай (Синкайху), ставшего колыбелью культуры Синькайлю. 120 лет назад в ущелье Юйлянгоу была добыта «первая лопата угля», здесь же возникли первая в стране школа для рабочих угольных шахт и Китайский ансамбль песни и пляски работников угольной промышленности, что сделало этот край местом сосредоточения вековой истории угледобычи. 70 лет назад генерал Ван Чжэнь зажег здесь первый «огонь освоения целины», и эта земля стала истоком духа Бэйдахуан (освоения северных пустошей). Цзиси также является важным районом деятельности Северо-Восточной антияпонской объединенной армии, местом окончания Второй мировой войны и местом зарождения Военно-воздушных сил Китая. Стойкость антияпонских бойцов, отвага первопроходцев и шахтерский дух слились воедино, сформировав несгибаемый, открытый и гостеприимный облик города, сообщает сайт «Партнеры».