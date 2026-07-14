Мэр Цзиси направляет теплое приглашение туристам со всего мира

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером 8 июля на презентации культурно-туристического потенциала провинции Хэйлунцзян заместитель секретаря горкома КПК и мэр города Цзиси Се Чжицян выступил с тематической презентацией, искренне пригласив гостей со всех уголков мира посетить город.
В ходе выступления Се Чжицян отметил, что Цзиси — это «город с богатым гуманитарным наследием». Еще 7000 лет назад предки маньчжуров, племя сушэнь, обустраивали свой быт на берегах озера Синкай (Синкайху), ставшего колыбелью культуры Синькайлю. 120 лет назад в ущелье Юйлянгоу была добыта «первая лопата угля», здесь же возникли первая в стране школа для рабочих угольных шахт и Китайский ансамбль песни и пляски работников угольной промышленности, что сделало этот край местом сосредоточения вековой истории угледобычи. 70 лет назад генерал Ван Чжэнь зажег здесь первый «огонь освоения целины», и эта земля стала истоком духа Бэйдахуан (освоения северных пустошей). Цзиси также является важным районом деятельности Северо-Восточной антияпонской объединенной армии, местом окончания Второй мировой войны и местом зарождения Военно-воздушных сил Китая. Стойкость антияпонских бойцов, отвага первопроходцев и шахтерский дух слились воедино, сформировав несгибаемый, открытый и гостеприимный облик города, сообщает сайт «Партнеры».
Цзиси — это живописный «экологический город». Здесь есть великие пограничные озера и реки, густые леса, обширные водно-болотные угодья и великолепные зимние пейзажи. Крупнейшее в Азии пресноводное пограничное озеро Синкай простирается, подобно морю, пограничная река Уссури извилисто течет вдаль, величественная вершина Шэньдинфэн встречает первые лучи утренней зари, горы Фэнмишань и Цилиньшань на каждом шагу открывают живописные виды, а озеро Юэяху и обширные болота переливаются красками, не позволяя оторвать взгляд. Весной здесь любуются цветами, летом наслаждаются водными просторами, осенью поднимаются в горы, зимой радуются снегу. Зеленые горы и чистые воды гармонично сочетаются с ледяными просторами, украшая яркую визитную карточку Цзиси как «известного города экологического туризма».
Цзиси — это «гостеприимный город» с простыми и душевными нравами. Мясо крупной белой рыбы нежное и вкусное, холодная лапша (лэнмянь) упругая и освежающая, лапша, нарезанная ножом (даосяомянь), острая и ароматная. В изобилии представлены дикорастущие овощи, лесные грибы, свежая речная и озерная рыба, органический рис и снежный мед дальневосточной черной пчелы. Принцип «лапша за копейку» согревает сердца гостей, а девиз «тысячи магазинов — единое сердце» говорит о чистосердечии местных жителей. Гости наслаждаются атмосферой повседневной жизни, пробуют вкус счастья и чувствуют высшую степень радушия приграничного города Цзиси.
Кроме того, Цзиси — это полный жизненной силы «динамичный город». В последние годы город активно использует преимущества своего приграничного расположения и портов для сотрудничества с Россией, ускоряет создание нового открытого рубежа на севере, стремится сформировать новую модель туризма на всей территории города. Промышленность развивается уверенными шагами, облик города меняется с каждым днем, а его жители полны энтузиазма и энергии, повсюду кипит неутомимое стремление к прогрессу.