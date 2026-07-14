Львова-Белова предупредила о склонении подростков к псевдорелигии

«В отчетном периоде отмечена деятельность сообществ, эксплуатирующих религиозные постулаты: используя религиозную и квазирелигиозную риторику в сочетании с возможностями цифровых платформ, они воздействуют на мировоззрение молодежи и склоняют ее к опасным убеждениям и поступкам под видом духовного роста или “особой миссии”. Как правило, подобные объединения маскируются под кружки саморазвития, практики медитации, группы психологической поддержки или сообщества по интересам», — говорится в докладе.