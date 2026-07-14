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Львова-Белова предупредила о склонении подростков к псевдорелигии

Львова-Белова: подростков склоняют к псевдорелигии под видом кружков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предупредила о склонении подростков к псевдорелигиозной деятельности в интернете под видом кружков саморазвития.

Объем и скорость распространения информации в интернете и соцсетях усиливают риски манипулирования несовершеннолетними, навязывания им деструктивных установок и вовлечения в опасные сообщества, включая экстремистские и террористические структуры, отметила детский омбудсмен в докладе о своей деятельности, с которым ознакомилось РИА Новости.

«В отчетном периоде отмечена деятельность сообществ, эксплуатирующих религиозные постулаты: используя религиозную и квазирелигиозную риторику в сочетании с возможностями цифровых платформ, они воздействуют на мировоззрение молодежи и склоняют ее к опасным убеждениям и поступкам под видом духовного роста или “особой миссии”. Как правило, подобные объединения маскируются под кружки саморазвития, практики медитации, группы психологической поддержки или сообщества по интересам», — говорится в докладе.

Львова-Белова уточнила, что за подобными случаями могут стоять психологическое манипулирование, финансовая эксплуатация и изоляция участников от близких. Дополнительным инструментом служат таргетированная реклама и персонализированный контент, адресованные подросткам с определенными запросами и уязвимостями, что в свою очередь повышает риск скрытого идеологического давления и подмены свободного выбора навязанными установками.

«Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка полагает целесообразным рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ при содействии уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ… Расширить сферу реализации просветительских проектов, направленных на профилактику вовлечения несовершеннолетних в деструктивные практики», — добавила детский омбудсмен.