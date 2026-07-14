Свыше 81% пермяков не готовы уволиться вслед за начальством

Чем моложе респонденты, тем выше их склонность к уходу при смене руководства: среди работников до 35 лет так поступят 24%, тогда как среди граждан старше 45 лет — лишь 14%. Готовность покинуть компанию вслед за начальником среди зарабатывающих от 100 до 150 тыс. руб. в месяц ниже (13%), чем среди горожан с большим (21%) и меньшим доходом (23%).