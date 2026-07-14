Волгоградский богатырь Матвей Климов взял бронзу на юношеском первенстве мира по тяжёлой атлетике

Для 16‑летнего Матвея этот мировой форум стал дебютом на планетарном уровне, причём в категории свыше 94 кг он оказался на год моложе большинства своих соперников. Но юный штангист не дрогнул перед более взрослыми и опытными оппонентами и уверенно провёл все шесть попыток на помосте.