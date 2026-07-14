Ушел из жизни экс-судья Центрального района Красноярска с 32-летним стажем

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края, на 56-м году скончался Сергей Шаравин — бывший судья Центрального районного суда краевого центра в отставке. Юриспруденции Сергей Шаравин отдал более 32 лет своей жизни: в 1992 году он окончил Красноярский государственный университет, а с 1993 года служил в органах прокуратуры на различных должностях. Летом 2007 года он был назначен на должность судьи Центрального районного суда краевой столицы, где проработал более 17 лет.