Львова-Белова рассказала о вовлечении подростков в зацепинг

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Большинство зацеперов составляют подростки, среди них можно встретить детей 10−11 лет, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Большинство зацеперов составляют подростки, среди них можно встретить детей 10‑11 лет. Уполномоченные органы выявляют и блокируют группы в социальных сетях, пропагандирующие такие развлечения», — говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.
Львова-Белова отметила, что особое беспокойство вызывает целенаправленное вовлечение детей в зацепинг взрослыми людьми через социальные сети. Они проводят инструктаж, организуют массовые акции «зацепа», назначая конкретное время и место. Фактически деятельность организаторов этих групп направлена на пропаганду суицида среди подростков.
«Аппарат федерального уполномоченного в отчетный период провел анализ причин распространения зацепинга среди несовершеннолетних в России. Среди них: недостаточность родительского контроля, желание подростков привлечь к себе внимание, самоутвердиться среди сверстников, а также неэффективность организации досуга подростков и недоступность экстремальных видов спорта», — добавила она.
Детский омбудсмен подчеркнула, что для решения проблемы необходим комплексный подход, сочетающий профилактическую работу с расширением возможностей для занятий подростков экстремальными видами спорта.