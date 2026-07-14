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Собственников центра досуга судят за нападение на журналистов в Красноярске

Мужчина и женщина повредили конструкцию камеры, помешав съёмке.

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины и 62-летней женщины, которых обвиняют в воспрепятствовании работе журналистов. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.

Инцидент произошёл 21 апреля 2026 года в центре организации досуга и отдыха для детей на проспекте Свободном. Съёмочная группа телепрограммы «Проверка» проводила видеосъёмку. Собственники здания заметили это, потребовали прекратить работу, а затем применили насилие к журналистам. Мужчина и женщина повредили конструкцию камеры, помешав съёмке.

Обвиняемые полностью возместили материальный ущерб. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске судят бывшего мэра Владислава Логинова.