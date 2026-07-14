Более 4 тысяч юных жителей Татарстана освоили программу «Код будущего»

Всего за время работы федерального проекта «Код будущего» обучение прошли около 22,8 тысячи юных жителей Татарстана. Каждый, кто успешно проходит программу, получает сертификат. В 2026 году этот документ дает до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ и грант на обучение в Центральном университете.