Более 4 тысяч юных жителей Татарстана освоили программу «Код будущего»

Участниками программы «Код будущего» за первое полугодие 2026-го стали свыше 4 тыс. школьников и учащихся колледжей Республики Татарстан. Такие инициативы реализуются по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Программа включает три направления обучения: программирование, робототехнику и искусственный интеллект. Перед стартом каждый участник проходит тестирование, которое определяет его уровень: начальный, базовый, продвинутый или профессиональный. Учебный план разбит на четыре модуля. Ребята изучают популярные языки программирования. Общая нагрузка составляет не менее 144 академических часов.
Всего за время работы федерального проекта «Код будущего» обучение прошли около 22,8 тысячи юных жителей Татарстана. Каждый, кто успешно проходит программу, получает сертификат. В 2026 году этот документ дает до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ и грант на обучение в Центральном университете.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.